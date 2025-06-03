Mañueco celebra que Castilla y León "marca récords en empleo" en mayo

Alfonso Fernández Mañueco, este martes, en el debate de las Cortes de Castilla y León.mIRIAM CHACÓN

Valladolid, 03 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha celebrado este martes que la Comunidad "marca récords en empleo" en mayo, con bajadas del desempleo "en todas las provincias y sectores".

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Mañueco ha destacado que, con la referencia del dato de disminución del paro mensual, con 3.314 desempleados menos en mayo respecto a abril, son 107 las personas que, de media, encuentran empleo por cada día.

Mañueco también ha subrayado que en el último año han sido 2.000 las mujeres que han dejado las listas del paro y que son ya 49 meses seguidos de bajada continuada del desempleo interanual.

Sobre la afiliación a la Seguridad Social, el presidente destaca que son 7.500 las personas afiliadas en mayo y que se suman 13.762 en el último año. "Más empleo, más futuro", ha resumido Mañueco para comentar estos datos.

La consejera carga contra el Gobierno

Por su parte, a través de una grabación enviada a los medios de comunicación, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha sostenido que se trata de "datos muy positivos", que vincula con que las empresas "apuestan por Castilla y León".

García ha destacado que la bajada de esta Comunidad es superior a la registrada a nivel nacional, con "descensos significativos" en las provincias de León, Zamora, Salamanca y Valladolid, y con descensos en todos los sectores, el paro femenino y el paro juvenil.

Pese a estos datos, la consejera ha reconocido que la Consejería tiene que "seguir trabajando" para dar una respuesta a cada persona desempleada, con referencias a aquellas que se ven en estos días afectadas por los anuncios de despidos en empresas como Azucarera, entre otras.

La consejera ha afirmado que estos datos de desempleo se producen a pesar de "la presión fiscal a las empresas", el incremento de los costes laborales y la "incertidumbre política" que observa en España, con un Gobierno "no dedicado a gobernar", sino a "sus cesiones a los socios independentistas", que perjudican la creación de empleo.