Mañueco destaca el municipalismo como seña de identidad de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto conmemorativo con motivo del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, presidido por SS. MM. los Reyes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido al acto conmemorativo del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, presidido por Sus Majestades los Reyes de España, y organizado por el Gobierno autonómico en colaboración con la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Brañosera, en el que se ha rendido homenaje al municipio más antiguo de España y al origen del municipalismo.

Fernández Mañueco ha subrayado que el municipalismo forma parte de las raíces más profundas de Castilla y León y constituye un elemento esencial para su vertebración social y cohesión territorial, ya que los municipios expresan cómo se asienta población en un territorio extenso y cómo se estructura la relación con el entorno, siendo reflejo de lo que hoy representa la Comunidad.

En este sentido, ha señalado que los municipios son piezas clave para construir un futuro con cohesión y oportunidades en todo el territorio. Además, ha defendido que su fortaleza y capacidad para prestar servicios, generar dinamismo local y mejorar la calidad de vida resultan imprescindibles para garantizar un desarrollo equilibrado.

La Junta de Castilla y León mantiene un firme compromiso con los 2.248 municipios de la Comunidad, más de la cuarta parte de los ayuntamientos de España, y el medio rural. Asimismo, continúa trabajando en el abordaje de desafíos como el reto demográfico, fomenta el equilibrio territorial y garantiza la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar donde se viva.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha valorado la labor diaria de alcaldes, concejales y diputados provinciales, que dedican su tiempo y esfuerzo a defender a sus vecinos, mejorar los servicios y representar con orgullo la realidad de cada pueblo, reconociendo su entrega, generosidad y compromiso como el verdadero motor del mundo local.

Finalmente, Fernández Mañueco ha agradecido la presencia de Sus Majestades los Reyes y ha destacado el compromiso que siempre demuestran con Castilla y León y con los principios de unidad, igualdad y progreso que sustentan el proyecto común de España.

Fuero de Brañosera

El Fuero de Brañosera, otorgado en el año 824 por el conde Munio Núñez a un grupo de pobladores, es considerado el origen de la organización municipal en España, al reconocer derechos, libertades y garantías a quienes se asentaban en la Meseta. El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce el nacimiento del municipalismo en Brañosera y lo vincula al origen de la identidad de la Comunidad.

