Buscan a dos prófugos que se escaparon de Burgos el 28 de mayo

Las autoridades buscan a dos presos del Centro Penitenciario de Burgos tras ausentarse el pasado 28 de mayo durante una salida programada mientras realizaban un tramo del Camino de Santiago, según confirmaron fuentes penitenciarias. Por el momento no ha habido un reingreso de ninguno de los dos reos.

El suceso tuvo lugar el pasado miércoles, 28 de mayo, durante la mencionada salida. Fue durante el desarrollo de la misma cuando se dieron cuenta de que faltaban dos personas. En ese momento, la dirección del Centro decidió dar por suspendida la actividad, se puso en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se encargan ahora de buscar a ambos presos.

“Las salidas programadas son una herramienta de intervención penitenciaria”, explican, a la vez que señalan que en las mismas participan tanto personal penitenciario, como profesionales penitenciarios y personal externo colaborador con la administración. El pasado 2024 se llevaron a cabo 48 salidas, y en lo que va de 2025 se han realizado 14, y en ninguna de ellas se ha producido ningún incidente de este tipo.