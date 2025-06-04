El Gobierno incluye en la Conferencia de Presidentes «hasta la última coma» de lo que pide el PP

Los Reyes y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto conmemorativo del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera.BRÁGIMO / ICAL

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció ayer que el Ejecutivo incorporará en la Conferencia de Presidentes de Barcelona todos los temas propuestos por el PP, «hasta la última coma en su absoluta literalidad», después de que este partido enviara una carta con distintas peticiones. Así lo aseguró la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que también comparecieron la titular de Sanidad, Mónica García, y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La portavoz destacó que el Gobierno cree en la «institucionalidad» de la Conferencia de Presidentes y cumplirá con su reglamento, por lo que incluirá todas las propuestas recibidas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Afirmó que se sumará para el debate «hasta la última coma en su absoluta literalidad» de lo planteado por los de Alberto Núñez Feijóo, que habían dejado en el aire la posibilidad de plantar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no se atendían estas reclamaciones.

La titular de Educación explicó que el orden del día inicial contemplaba temas como vivienda, universidad y formación profesional, que fueron tratados en una reunión preparatoria con los consejeros autonómicos, donde el ministro Ángel Víctor Torres recogió las propuestas planteadas. Alegría confirmó que se incorporarán «todos los temas que nos han llegado por parte de las distintas comunidades autónomas del PP hasta su última coma», y que el nuevo orden del día será comunicado a las autonomías durante la jornada.

La portavoz del Gobierno señaló que se ha pasado de seis asuntos iniciales de debate en el orden del día a un número mayor todavía por determinar. Por este motivo, se preguntó si este planteamiento del PP busca «entorpecer el diálogo». Alegría manifestó que algunos de los debates propuestos deberían abordarse en otros órganos, apelando al respeto por la separación de poderes, aunque reiteró el compromiso de incluir todas las cuestiones planteadas por las autonomías. La ministra también se refirió al anuncio de una denuncia por parte del PP, señalando que están en su derecho de presentarla, aunque destacó que coincidía con una noticia «verdaderamente importante».

Morant dijo no entender qué «problema» tenían los populares entre los asuntos a debatir en Barcelona lo referido a la universidad, ya que el objetivo de La Moncloa es que los campus públicos tengan más financiación. La portavoz reafirmó la voluntad del Gobierno de mantener un diálogo constructivo con todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político.

Alegría insistió en que el Ejecutivo seguirá trabajando para fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y el desarrollo de políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía.

El Gobierno espera que esta próxima Conferencia de Presidentes sirva como espacio de debate y acuerdo sobre las principales cuestiones que afectan al Estado y las autonomías aunque esta convocatoria casi descarrila.

"Un mínimo de institucionalidad»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, pidió ayer al PP «un mínimo de institucionalidad» para que las comunidades autónomas en las que gobierna no boicoteen la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes 6 de junio en Barcelona, si bien ha lamentado que los populares están en una deriva «antisistema» y que «peores cosas se han visto» a los de Alberto Núñez Feijóo. «Está jugando permanentemente a que igual no vienen» a cuenta del orden del día propuesta por el Gobierno.

"No puede ser que a un partido que se dice de Estado, aunque no lo demuestra ningún día, utilice todo para atacar al gobierno, incluso la institucionalidad que significa una Conferencia de Presidentes", ha condenado, recordado que estos foros sirven para que cada territorio defienda «en lo que cree", pero no para «el rifirrafe partidario barato como hace el PP». El Gobierno incluirá todo lo propuesto por el PP y deja así sin argumentos a Feijoo para rompera la baraja. Si no hay contramaniobra, la cita se celebrará este viernes en Barcelona, como estaba previsto.