Los Reyes y el legado milenario de Brañosera

Los Reyes ayer, con los niños de Brañosera. Al acto acudieron Mañueco, presidente de la Junta, y Pollán, presidente de las Cortes de CyL.Brágimo

Publicado por DAVID HERRERO (ICAL) Brañosera (Palencia) Creado: Actualizado:

El Rey defendió ayer el legado milenario de Brañosera y su Fuero, que cumple 1.200 años y definió a la localidad palentina y su municipalismo como un «modelo" que «inspira seguir viviendo juntos».

Felipe VI sostuvo que el futuro de los pueblos, del medio rural y de la «mal llamada» España vaciada es «una parte esencial» para el conjunto del país.

Brañosera recibió calurosamente la visita de los Reyes, sus vecinos se agolparon en las inmediaciones de la Casa Consistorial con banderas de España para saludar a Felipe VI y Letizia.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó el municipalismo como «parte de las raíces más profundas » de CyL al ser un «elemento esencial para su vertebración social y cohesión territorial en la Comunidad con 2.248 municipios, más de la cuarta parte de los ayuntamientos que hay en España.

En su discurso, el alcalde de Brañosera piió apoyo para crear un centro de estudios del municipalismo como »mallado territorial" del país.

La llegada de los Reyes se retrasó por problemas meteorológicos que impidieron el uso del helicóptero y obligaron a un viaje de Madrid a Santander en coche y de ahí en coche a la montaña palentina.