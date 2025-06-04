Movilidad destina tres millones de euros a implantar el tacógrafo digital en Castilla y León

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, clausura la celebración del 65 aniversario de Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), junto a la Presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel (I); y la secretaria general de transporte terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, Rocío Báguena (D).Nacho Valverde

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, destinó tres millones de euros para implantar el tacógrafo digital en la Comunidad. Así lo explicó el consejero responsable, José Luis Sanz Merino, en el marco de la celebración del 65 aniversario de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) que, acogió esta tarde en La Granja (Segovia) su 48 Asamblea General.

El sector del transporte en Castilla y león “aporta un 3,5 por ciento al PIB y tiene una presencia realmente importante”, apuntó el consejero, a la vez que aseguraba que la estrategia logística que está desarrollando la Junta está “enfocada a sacarle más partido al transporte por carretera” y centrada en la intermodalidad, la sostenibilidad y la descarbonización.

La Asociación es un actor “fundamental”, señaló Sanz Merino, y el contacto con el sector por parte del Gobierno autonómico “es una seña de identidad que procuramos practicar en el sentido de tener un contacto cercano y fluido”. En este sentido, anunció que están desarrollando acciones desde Movilidad “concretas” para sacar un mayor valor añadido a este sector.

“Hemos desarrollado acciones financiadas con fondos europeos para gestionar la sustitución de vehículos y modernizar la flota”. Se les asignaron 12,3 millones de euros para su desarrollo con posibilidad de que aquellas comunidades que desarrollaran con cierto éxito la asignación de estos fondos “pudiera reasignarnos más cantidades”, llegando a los 31 millones de euros en Castilla y León.

Un dato que, aseguró, “da la medida del interés de las empresas del sector por participar en esta modernización desarrollo” que parte de él va para achatarramiento de vehículos antiguos y su sustitución por más eficientes y, por otro lado, para la modernización de la tecnología, comentó.

Por su parte, afirmó que la estrategia logística que lleva a cabo la Junta persigue propiciar aparcamientos “seguros y cómodos” para dignificar la profesión de la conducción que, lamentó, cuenta con un déficit de 2.000 profesionales en la Comunidad y una edad media que supera los 40 años.

Con ello, declaró que el Gobierno autonómico dedica anualmente 1.800 euros por persona para financiar la obtención los carnets y las licencias de conducción y del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

“Nos faltan profesionales que quieran tener estas ayudas y no llegamos a cubrir todo el importe de lo que dedicamos”, recalcó Sanz Merino, mientras anunció que, desde la Junta, están alineados para captar profesionales de otros países “con el fin de que puedan sustituir y dar continuidad a este importante sector”, aseveró.