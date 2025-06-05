Luz verde al recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno de reparto de 'menas'

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el recurso de inconstitucionalidad contra decreto ley del Gobierno por el que se “impone” el reparto menores inmigrantes entre las autonomías, porque “vulnera competencias exclusivas” de la Comunidad.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que este decreto ley es contrario a los principios de igualdad y solidaridad, porque se exige un aumento de menores inmigrantes para la Comunidad, del 300 por ciento, frente al cinco por ciento de Cataluña.

Carriedo insistió en que “no ha habido negociación e invade competencias en protección y tutela menores” de la Comunidad, que es “solidaria”, y quier un plan desde la igualdad y el acuerdo no desde la “imposición” y la “insolidaridad”