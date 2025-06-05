La Guardia Civil acaba con el expolio de vino de alta gama en Ribera del Duero

El robo de vino de alta gama ya se ha convertido en una constante. B.F.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, miembros del grupo criminal que robó el pasado marzo 9.000 botellas de vino en una bodega de la DO Ribera del Duero, en Burgos, detenciones que se suman a las tres realizadas cuando se esclareció el robo, poco después de producirse.

La segunda fase de la investigación de la operación 'Rezervare' ha incluido, además de la detención de estas tres personas, la investigación de una cuarta, todas ellas con edades comprendidas entre 33 y 48 años, y vinculadas a un grupo delictivo especializado en el robo con fuerza de mercancías de alto valor, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El análisis de la documentación, objetos y material incautado durante la operación policial realizada el pasado 6 de marzo en el domicilio de uno de los tres primeros detenidos -y en el que se encontró también un rifle simulado y armas blancas de gran tamaño-, ha permitido avanzar en esta segunda fase.

En la primera fase, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, fueron arrestadas tres personas e investigadas otras dos como integrantes de un grupo muy activo, que actuaba de manera organizada y coordinada.

Se les vinculó a tres robos con fuerza cometidos en una misma bodega de la Ribera del Duero, de donde se sustrajeron más de 9.100 botellas de vino con denominación de origen.

Los agentes lograron recuperar 3.052 botellas de vino, que fueron entregadas al propietario de la bodega ribereña, y aprehendieron numerosas cajas de ropa de marca aún embalada y 1.260 botellas de whisky, cuya procedencia era desconocida.

La investigación posterior ha permitido vincular estas botellas de licor con una denuncia presentada en Valencia, en la que se relataba la sustracción parcial de la carga de 61 contenedores ferroviarios, que se encontraban en una terminal logística de ADIF, ocurrida el pasado febrero.

Gracias a esta conexión, se ha podido devolver la mercancía sustraída a sus propietarios y, a su vez, ampliar el alcance de la investigación sobre el grupo criminal con la identificación, localización y detención de tres personas, e investigación de una cuarta, por lo que se da por desarticulado el grupo delictivo.

Los nuevos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero (Burgos), que dirige la causa.

La Guardia Civil continúa trabajando en el esclarecimiento total de los hechos y en la localización del resto de la mercancía sustraída.