Denuncian a Renfe y al alcalde de Vigo por el recorte de frecuencias del AVE en Sanabria

Un grupo de colectivos ciudadanos y un partido político han denunciado por supuesta prevaricación administrativa y abandono de servicios públicos al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la supresión de paradas en la comarca zamorana de Sanabria del AVE Madrid-Galicia.

Al alcalde de Vigo se le considera "instigador" de ese recorte de frecuencias, por el que también se ha incluido como denunciados al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano y al presidente de Adif, Pedro Luis Marco, según ha informado la letrada que ha presentado este viernes la denuncia en los Juzgados de Zamora, Pilar Calvo.

La denuncia está suscrita por los colectivos Terra Sostenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y UPL, en base a los perjuicios que causará a los zamoranos, y especialmente a los vecinos de Sanabria, la supresión de algunas frecuencias del AVE prevista a partir del próximo lunes día 9.

En el escrito de denuncia se solicita además que de forma cautelar se paralice el recorte de paradas previsto a partir del lunes.