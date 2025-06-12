«El marco jurídico garantiza Los derechos de las personas LGTBI+en nuestra tierra", dice el PP
Solo Vox se opone a que se tramite la ley LGTBI+ con el «sí» de toda la oposición
Los de Abascal atacan la norma y la tildan de "adoctrinamiento ideológico»
Las Cortes de Castilla y León acordaron ayer la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, que contó con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox que se quedó solo, ya que el PP, al final, optó por la abstención y facilita así su tramitación. En el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea recordaron que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP mantuvo que no se oponen a esta norma pero, a la vez, aseguró que sus derechos están garantizados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la norma estatal.
La proposición de ley, que ahora se envía a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación, aunque ya no en este periodo de sesiones que concluye el 30 de junio, tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.
Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.
En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.
También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.
En la presentación de la PPL, Miguel Hernández aludió a que las agresiones y discursos de odio han aumentado con la entrada de «la ultraderecha» en las instituciones, donde recordó que quien fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo calificó de «trapo» la bandera arcoiris, y subrayó que Castilla y León es la única comunidad sin una ley LGTBI. El socialista afirmó que se trata de una reivindicación social histórica en Castilla y León, aseguró que la norma beneficiará a un 15 por ciento de la población de la Comunidad y preguntó qué diferencia al PP de esta autonomía de sus compañeros de otras comunidades que han aprobado leyes para este colectivo. «Voten a favor, no hay excusa» tras la salida de Vox de la Junta, zanjó desde la tribuna donde exhibió la bandera arcoíris.