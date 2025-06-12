El poeta que apuesta por «volver al pasado» para «modernizar el presente»

Es un hombre de su tiempo con vistas a un pasado clásico. Salmantino, catedrático de Filología Latina en la Usal. De los que apuesta por «volver al pasado» para «modernizar el presente». En el mundo literario es arte y parte. Lo vive, analiza, cuestiona y diagnostica. Es decir, he aquí un máximo representante de las Humanidades, desde la creación como la investigación y docencia, en tiempos a ritmos de pantallas sucesivas. Y al seguirle y leerle se detecta que no ejerce el desacuerdo a base de desmarcarse sino de la búsqueda de conclusiones, soluciones o al menos una explicación que valga para este mundo. Pero aquí aparece en su excelente versión de autor, poeta. Juan Antonio González, premio Castilla y León de las Letras. El jurado ha valorado su destacada trayectoria como poeta, con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, y su vinculación con la Universidad de Salamanca, donde es catedrático de Filología Clásica.

Doctorado en Filología clásica, completó su formación literaria en Florencia y en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesor titular de Filología Latina en la Universidad de Salamanca. Como artista plástico participó en el ciclo Senza Titolo de Trento y en la exposición Life/Live del Musée d»Art Moderne de París. Catalogado por la crítica como una figura relevante de la nueva poesía española, publicó su primer poemario en 1993 bajo el título La hermosura del héroe , galardonado con el Premio Vicente Núñez. Escritor incansable, algunos de sus títulos son Ensayando círculos, de 1997, Vayamos hacia el norte aunque sea dando la vuelta por el sur, de 2001, Un ángulo me basta, publicado en 2002 y Premio Generación del 27; Olímpicas, de 2005, y Eros es más en 2007, con el cual obtuvo el XIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe.

El jurado, cuyo nombramiento se realiza por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de la literatura y la lengua españolas, estuvo integrado por Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE); Carlos de la Casa Martínez, doctor en Historia y académico correspondiente de la Historia; Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León; Adolfo Alonso Ares, poeta reconocido con el Premio Jaime Gil de Biedma 2003 y el Premio de Poesía Vicente Gaos Ciudad de Valencia 2013; Félix Martínez Llorente, Catedrático de la Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de las Letras tiene por objeto distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de manera importante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo. Los galardonados hasta el momento son:, Miguel Delibes, en 1984; Antonio Gamoneda, en 1985; Claudio Rodríguez, en 1986; Julián Marías, en 1987; José Jiménez Lozano, 1988; Francisco Pino, en 1989; Rosa Chacel, en 1990; Carmen Martín Gaite, en 1991; José María Valverde, en 1992; Emilio Alarcos, en 1993; Victoriano Crémer, en 1994; Gonzalo Torrente Ballester, en 1995; Francisco Rodríguez Adrados, 1996; Gonzalo Santonja, en 1997; Antonio Colinas, en 1998; Antonio Pereira, en 1999 ; Luis Mateo Díez, en 2000; Eugenio de Nora, en 2001; Elena Santiago, en 2002; Josefina Aldecoa, en 2003; Luciano González Egido, en 2004; José Ángel González Sainz, en 2005; Raúl Guerra Garrido, en 2006; Gustavo Martín Garzo, en 2007; José María Merino, 2008; José Luis Alonso de Santos, en 2009; Andrés Trapiello, en 2010; José María Fernández Nieto, en 2011; Juan Pedro Aparicio, en 2012; Jesús Hilario Tundidor, en 2013; Fermín Herrero, en 2014, Arcadio Pardo y Luis López Álvarez, en 2015, Óscar Esquivias en 2016, Juan Carlos Mestre, en 2017, José Luis Puerto, en 2018, Gonzalo Calcedo Juanes, en 2020, Juan Manuel de Prada, en 2021, Fernando Sánchez Dragó, en 2022, y Fernando Arrabal, en 2023.