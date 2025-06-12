Dos leoneses en lo más alto de la investigación aeroespacial en Europa

Para la mayoría es más fácil viajar al espacio en sueños que en la realidad. Salvo en el caso de los elegidos, como los son Sara García y Pablo Álvarez, que ni que decir tiene lo son por su esfuerzo, trabajo y audacia para formar parte del más selecto club de científicos aventureros del futuro, que podría ser una definición de los astronautas. Cuando se supo que serían los dos representantes españoles ya era dar en el blanco, pero que León capitalizara además su procedencia y que ellos ejercieran de leoneses como lo hacen fue un orgullo que trascendió fronteras. Barreras que dan alegrías como es el caso de este premio de Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades. Sara García y Pablo Álvarez, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades en la edición correspondiente a 2024. Los dos astronautas han sido reconocidos por su participación en programas de exploración espacial de la Agencia Espacial Europea y por su contribución al posicionamiento internacional de la ciencia y la tecnología españolas. El jurado acordó, por mayoría, conceder este galardón de forma compartida a Sara García Alonso y Pablo Álvarez Fernández, por ser «seleccionados en 2022 como astronautas de la Agencia Espacial Europea para la realización de misiones de exploración en el espacio, convirtiéndose así en los primeros astronautas españoles desde la graduación de Pedro Duque en 1993».

El jurado valoró «fundamentalmente el compromiso de estos dos profesionales con la divulgación de los aspectos éticos, sociales, antropológicos e incluso jurídicos y políticos que plantea la exploración espacial, fomentando un debate muy necesario sobre los desafíos de la presencia del ser humano fuera de la Tierra. Su trayectoria multidisciplinar trasciende los aspectos puramente tecnológicos para entrar de lleno en el terreno del humanismo».

Además, «se ha tenido en cuenta su contribución a la proyección internacional de la ciencia y la tecnología españolas, y al posicionamiento de Castilla y León como centro de talento e innovación. Su trabajo, asimismo, representa un modelo y una fuente de inspiración para las generaciones jóvenes».

Argumentos que fueron esgrimidos y consensuados por un jurado de altura. El jurado, cuyo nombramiento se realiza por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, esto es Gonzalo Santonja, entre personas de reconocido prestigio en las diferentes áreas y disciplinas objeto de este galardón, ha estado integrado en esta edición por René Jesús Payo Hernanz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, galardonado con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en su edición 2023; Antonio Piedra Borregón, director de la Fundación Jorge Guillén, que obtuvo este mismo premio en 2022; Gregoria Cavero Domínguez, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León; Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla; José Rodríguez Rodríguez, director honorario de la Academia Filipina de la Lengua Española; y como secretario del jurado, Jesús Ignacio Sanz, según informó en su momento la Junta de Castilla y León.

Sara García nació en León en 1989. Se licenció en Biotecnología en 2012 y terminó un máster en Investigación Biomédica y Biológica en 2013, ambos por la Universidad de León. Fue galardonada con dos premios diferentes por su excelencia académica. En 2018, se doctoró en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca. Su doctorado recibió la calificación de cum laude y ganó el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca en 2019. Habla español e inglés con fluidez y tiene conocimientos básicos de francés y portugués.

Pablo Álvarez Fernández nació en León en 1988. Es licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la ULE y se graduó con un máster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Varsovia en 2011. Además del español, Pablo habla con fluidez inglés, polaco y francés.