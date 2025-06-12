Una princesa futbolera guerrera para luchar contra la enfermedad

María es mucha María y cualquier elogio o reconocimiento, no teman porque se quedará corto. María Caamaño Múñez, responsable del proyecto solidario La Sonrisa de María, es la flamante Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024. Por fotos se sabe que es campeona de Europa de fútbol, como lo celebraba con toda la pasión e ilusión con los jugadores que la invitaron a saltar al escenario. Pero por su vida y por lo que hace es campeona del mundo. El jurado de los Premios Castilla y León acordó, por unanimidad, concederle este galardón por ser responsable del citado proyecto solidario La Sonrisa de María, para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer. María es salmantina, tiene doce años y padece sarcoma de Ewing, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes. Desde hace un año sigue un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, según recoge el acta del jurado.

Los miembros del jurado han destacado que la premiada es conocida en los medios de comunicación y en las redes sociales como la Princesa Futbolera Guerrera, desde que levantó la Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la Selección Española de Fútbol.

Todo en ella es así, natural y sincero y con una perspectiva que para sí quisieran los mayores, cuando para celebrar este galardón lo que hace es tirar por el sentimiento compartido con el resto de niños que viven su situación y tienen el ánimo de superarla. Así, en el juego de la vida de María Caamaño Múñez hay mucho fútbol pero también esa mirada cuyos ojos proyectan la ilusión que se dibuja en su cara como una sonrisa, que transmite además personalidad y que se demuestra en su consciencia de que todo lo que hace en La Sonrisa de María tiene además el efecto de dar a conocer este tipo de enfermedades y ponerlas sobre el tablero del bienestar social.

Así ha conseguido por cierto despertar la implicación de un mundo como el del fútbol, que a veces de tan intenso no tiene tiempo de salirse de su carril. Y la imagen de Caamaño Múñez con estrellas del fútbol, de Bordalás a la Selección o el Barça es algo que ella luego tiene como herramienta para que su proyecto cumpla tantas misiones como ilusiones tiene María, la Princesa futbolera guerrera.

El jurado estuvo integrado por Margarita Morais Valles, presidenta de la Fundación Eutherpe y de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), galardonada con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2023; José Manuel Ruiz Asencio, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid, que obtuvo el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades en 2016; Sabine Dèrouléde Carnoy, empresaria; Ana Rodríguez Manso, delegada de la Agencia Europa Press en Castilla y León; Alberto Caballero García, director gerente de la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido la función de secretario.

El Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales tiene por objeto reconocer la labor de aquellas personas o entidades que por su actividad y trayectoria profesional hayan contribuido a la consolidación y desarrollo de los principios que constituyen la esencia de los valores humanos y sociales en Castilla y León o al impulso de la actividad económica generadora de riqueza y empleo en la Comunidad.

Los primeros desde la creación de esta modalidad de los Premios Castilla y León fueron Monseñor Nicolás Castellanos, en 2001; CERMI Castilla y León, en 2002; Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, en 2003; Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León, en 2004; y Catalina Montes Mozo, en 2005. Margarita Morais, desde León, y la Fundación Eutherpe (de forma compartida) en 2023 fueron los últimos ganadores de un premio que destaca los valores sociales y el impulso de actividades.