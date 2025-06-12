'Es la Mañana de Federico', desde Valladolid el viernes 13 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los oyentes de esRadio tienen una cita muy especial este viernes, 13 de junio: el programa Es la Mañana de Federico se emitirá en directo desde el emblemático Teatro Zorrilla de Valladolid.

Federico Jiménez Losantos y todo su equipo realizarán desde Valladolid el programa a través de toda la cadena nacional. “Es la Mañana de Federico Jiménez Losantos” ofrecerá un programa único, lleno de contenidos especiales, entrevistas, análisis en profundidad y muchas sorpresas que solo podrás vivir en persona. Entre los invitados estarán el presidente de la Junta, Alfonso Fernandez Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesus Julio Carnero, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano Garcia.

Desde las 8.00 de la mañana se abrirán las puertas y todos los oyentes que lo deseen pueden acercarse al Teatro Zorrilla hasta completar el aforo. Será una oportunidad irrepetible para ver cómo se hace radio en vivo, sentir la energía del equipo y compartir la experiencia con otros oyentes.