La estación de Madrid Chamartín recupera la normalidad tras los cortes y retrasos de ayer en los trenes de Castilla y León

Un empleado informa a los pasajeros sobre los retrasos en la estación de Madrid-Chamartín después de que este jueves la circulación de trenes de alta velocidad se viera interrumpida por una falta de tensión eléctrica en la estaciónEFE

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informa de que hoy a primera hora se ha restablecido con normalidad la circulación en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, después de que ayer sobre las 14.00 horas se produjera un descarrilamiento y una caída de tensión, que dejó cortes y retrasos en los servicios del norte, entre ellos los de Castilla y León, así como en los de Levante.

Este jueves un tren pasante, que hacía el recorrido de Alicante a Palencia, descarriló cuando entraba en Chamartín lo que provocó una falta de tensión eléctrica, que obligó a suspender el servicio ferroviario en la estación. Durante una hora no pudo circular ningún tren, si bien sobre las 15.00 horas se comenzó a recuperar de forma progresiva el tráfico hacia Castilla y León.

Durante la tarde de este jueves se produjeron retrasos en los trenes que comunican la Comunidad con Madrid, si bien este viernes la circulación ya está normalizada, y se trasladaron algunas salidas hacia Levante a la terminal de Atocha.

Renfe garantizó el viaje a pasajeros de todas las compañías y destacó que más de una veintena de usuarios de otros operadores han partido con destino a Valencia en un tren Avlo especial.

De hecho, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, indicó que Ouigo ha cancelado trenes y mientras la operadora se hizo cargo de sus viajeros en los trenes especiales que fletaron para garantizar que ninguno de sus viajeros se quedara sin volver a casa.