La Guardia Civil desmantela una red que distribuía 500 kilos de 'tussi' y hachís al año a través de paquetería en 30 provincias

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido e investigado a 15 personas en la operación 'Goyova' con la que se ha desmantelado un entramado criminal de distribución de drogas que operaba a nivel nacional a través del tráfico de hachís y 'tussi' a través de empresas logísticas legítimas y que distribuía cerca de 500 kilos al año, lo que afectaba a jóvenes y menores en todo el país.

Los detalles de esta operación los ha presentado este viernes el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, acompañado por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde Tazón, en una rueda de prensa en la que ha puesto en valor el trabajo de investigación "complejo y de gran profundidad técnica" realizado por el Instituto Armado.

Estas operaciones, ha remarcado, reflejan el "trabajo incansable" que realizan los agentes de la Benemérita que constituye un "pilar fundamental" para sostener el Estado de Derecho, razón por la que ha asegurado que su "vocación de servicio merece todo el reconocimiento y respeto de la ciudadanía".

La investigación se inició en agosto de 2024, cuando los agentes vincularon a un joven de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero con la recepción de un paquete de mercancía que contenía más de dos kilos y medio de hachís en distintos formatos.

Desde Sevilla

Tras su detención, se verificó que la mercancía había sido remitida desde Sevilla, lo que motivó inspecciones en diversas empresas de paquetería que permitieron a los investigadores determinar el origen del tráfico de droga en Sevilla y establecer conexiones con otros implicados en Huelva.

En octubre de 2024, la Guardia Civil de Navarra interceptó un envío en Pamplona con seis kilos y medio de hachís, en el cual se detuvo a dos personas que recogieron los paquetes.

Las pesquisas evidenciaron que la organización enviaba grandes cantidades de droga a distintas provincias, incluidas Valladolid, Baleares, Logroño, La Coruña, Cáceres, Cantabria y Zaragoza, incautando en esta última 14 kilos y medios de hachís en paquetería.

Los agentes descubrieron que algunos compradores eran menores de edad, lo que agravó la responsabilidad de los implicados, mientras que en una intervención en Lugo, se detuvo a un joven de 18 años tras recibir un paquete con tres kilogramos y medio de hachís.

Asimismo, en Palencia se incautó otro paquete con un kilogramo de hachís en forma de bellotas y las investigaciones llevaron a los agentes a Sevilla y Huelva, donde se confirmó que la organización también traficaba con 'tussi' o 'cocaína rosa', una sustancia altamente peligrosa.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que se sospecha que esta droga podría haber sido distribuida en Málaga. Además, se detectó que, en Huelva, uno de los implicados regentaba un establecimiento donde se vendían dosis de hachís y marihuana, falsificando documentos para permitir su acceso.

Detenciones

A principios de mayo, los agentes lograron detener a varios jóvenes en Sevilla, con edades comprendidas entre los 21 y 22 años cuyos domicilios fueron registrados.

Aunque los detenidos tenían estudios superiores y no encajaban en el perfil delincuencial habitual, se comprobó su implicación directa en la red de distribución.

En Gibraleón (Huelva), la Guardia Civil realizó registros en dos domicilios, incautando material para la elaboración de drogas y dinero en efectivo.

Entre los hallazgos más relevantes, el representante gubernamental en la provincia ha detallado que se encontraron cantidades significativas de 'tussi' o 'cocaína rosa', cuyo consumo ha aumentado debido a sus efectos estimulantes.

Esta droga, mezclada con colorantes y saborizantes, contiene más de quince componentes químicos peligrosos, incluyendo MDMA, Ketamina y cafeína.

Además, se inspeccionó el local regentado por uno de los detenidos en Huelva, donde se distribuyeron pequeñas dosis de hachís y marihuana. Se incautaron envases utilizados para la comercialización y objetos relacionados con el consumo.

Con la desarticulación de esta red de narcotráfico, Canales ha hecho énfasis en que la Guardia Civil ha logrado un "golpe significativo" al tráfico de estupefacientes en España al impedir que cientos de kilogramos de droga llegaran a manos de jóvenes y menores.

No obstante, ha señalado que las investigaciones continúan para determinar la posible implicación de más personas en la estructura delictiva y evitar la proliferación de esta modalidad de distribución a través de paquetería.