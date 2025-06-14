Un taxi escoltado por Guardia Civil y Policía transporta un corazón para un trasplante en CyL: no había ambulancia

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un taxi escoltado por efectivos de la Guardia Civil y Policía Municipal de Valladolid ha transportado de manera urgente un corazón llegado de otra comunidad autónoma para su trasplante en el Hospital Clínico Universitario.

La intervención de ambos cuerpos se produjo después de que los responsables de la unidad de trasplantes dieran aviso, en torno a las 22.00 horas del jueves, de que se producía el traslado «exprés» de un corazón procedente de otra comunidad autónoma que llegaba al aeropuerto de Valladolid, en Villanubla. Sin embargo, se avisaba de que no se disponía de ambulancia que pudiera hacer este transporte urgente, por lo que se debía de hacer en taxi, de manera que se pedía la colaboración de Guardia Civil y Policía Municipal.

Así, se puso en marcha un dispositivo integrado por ambos cuerpos para que el primero escoltara al taxi desde el aeropuerto hasta la entrada de la ciudad y, de allí hasta el Hospital Clínico Universitario, continuara la Policía Municipal de Valladolid. De esta forma, la Guardia Civil escoltó al vehículo que transportaba el corazón por la carretera de León hasta la entrada de la ciudad. El órgano llegó en torno a las 22.30 horas a la Avenida de Gijón, a la altura del Hotel Conde Ansúrez, donde la Policía Municipal tomó el relevo de la escolta para continuar el recorrido «a buena velocidad y seguridad» hasta el centro hospitalario, donde pudo depositarse en cinco o seis minutos, según fuentes de la Policía Municipal.

Gracias a la coordinación entre ambos cuerpos y a la colaboración ciudadana, el trayecto urbano se completó «en tiempo récord» y permitió que el equipo médico pudiera iniciar la intervención a las 23.00 horas sin demora.

La Policía Municipal de Valladolid dijo que este tipo de dispositivos especiales no son frecuentes, pero cuando ocurren recuerdan la importancia del trabajo conjunto entre instituciones «y el valor incalculable de cada minuto en situaciones críticas». Además, destacó el trabajo de todos los implicados en la operación y el orgullo por haber contribuido a salvar una vida.