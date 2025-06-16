CyL: una tierra que no emprende

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Apenas el 17 por ciento de los ciudadanos de CyL tiene intención de emprender en el futuro, el segundo porcentaje más bajo entre las autonomías españolas, sólo por encima del 14 por ciento de los aragoneses. El dato está muy por debajo de la media nacional del 24 por ciento y se recoge en el Barómetro del Empresario 2025 de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en colaboración con la consultora GAD3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), un estudio de ámbito nacional que analiza la percepción social del empresariado en España y su contribución al progreso económico y social del país. El informe sitúa a la cabeza de la intención de emprender a los canarios, con un 30 por ciento, seguidos por los madrileños, 28 por ciento, y los valencianos y los catalanes, 27 por ciento.

Eso sí, el 53 por ciento de los castellanos y leoneses encuestados afirma que si pudiera retroceder en el tiempo, le habría gustado emprender. Un porcentaje lejos del 65 por ciento de Andalucía, o el 63 por ciento de Canarias.

El estudio también constata que el 62 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad preguntados entiende que los jóvenes empresarios enfrentan más dificultades para desempeñar sus funciones, con Madrid, Cataluña y Aragón, a la cabeza, con porcentajes del 67, 66 y 64 por ciento con esta percepción.

El 49 por ciento de los encuestados también entiende que las mujeres empresarias tienen más dificultades para desempeñar sus funciones, un porcentaje que encabeza el ranking en Galicia y Cataluña, 58 por ciento en ambos casos, que perciben esto.

En el conjunto nacional, el 61 por ciento de los encuestados considera que los jóvenes empresarios encuentran mayores dificultades, principalmente por la falta de experiencia y el cuestionamiento de su legitimidad.

En cuanto al papel de la mujer en el ámbito empresarial, el 52 por ciento señala barreras añadidas para las empresarias, destacando entre ellas la conciliación familiar, el menor acceso a oportunidades y la escasez de referentes femeninos en posiciones de liderazgo empresarial.

La encuesta indica asimismo, que apenas el tres por ciento de los habitantes de CyL comparte «mucho» que la sociedad española es emprendedora, y un 44 por ciento, «bastante», frente al 47 por ciento que se identifica «poco» con esa afirmación, y el cinco por ciento, «nada». La Comunidad empata con un 47 por ciento de los que comparten «mucho o bastante» esa sentencia con Canarias, y sólo presenta un porcentaje menor Castilla-La Mancha, con un 45 por ciento. Valencia encabeza el ranking de los que más identifican a España como una sociedad emprendedora, con un 55 por ciento, informa Ical.

La empresas privadas aportan el 80 por ciento del valor de la Comunidad

La tercera edición de este estudio, también analiza la aportación de las empresas a la riqueza en España y en las autonomías. En este sentido, asegura que el sector privado aportó en 2023, el 80 por ciento del VAB (VAlor Agregado Bruto) de Castilla y León, frente al 82,6 por ciento en España. Un porcentaje, reconoce el informe, que está infraestimado, porque «no es posible separar la parte privada de la pública en el sector sanidad, educación y servios sociales».

Castilla y León se sitúa en cuarta posición con menor porcentaje, por delante de Extremadura, 75 por ciento; Canarias, 79 por ciento; y Andalucía 79,2 por ciento; lejos de los primeros puestos que ocupan Baleares, 85,8 por ciento; y Madrid, 85,4 por ciento.

El documento también afirma que las empresas de la Comunidad, fueron responsables en 2024, del 81 por ciento de la inversión realizada en la Comunidad, un porcentaje alejado del 88,8 por ciento de la media nacional.

El ranking por inversión ejecutada por el sector empresarial privado deja a la Comunidad, a la cola, solo por delante de Galicia, donde asume solo el 79,9 por ciento. En el extremo opuesto, el listado lo encabeza Asturias, donde asume el 94,6 por ciento, seguida de Baleares, con el 92,7 por ciento, y Madrid, con el 92,4 por ciento.

Otro indicador que aporta el estudio, señala que el porcentaje de la inversión TIC ejecutada por las empresas privadas en la Comunidad, con datos de 2021, se sitúa en el 86,2 por ciento, por debajo del 89,9 por ciento de la media. A la cola de la lista aparece Galicia, con un 80,8 por ciento, y a la cabeza, Castilla-La Mancha, con un 95,2 por ciento. La Comunidad se sitúa como la quinta con menor porcentaje.

Cabe destacar también que el porcentaje de inversión en activos intangibles asumido en 2021, por las empresas de la Comunidad representó el 92 por ciento del desembolso global, en la autonomía en ese concepto, frente al 94,4 por ciento en España. Extremadura se situó al final del ranking, con un 89,3 por ciento, y Madrid, en lo alto, con un 96,2 por ciento.

