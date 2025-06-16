El vuelco de un autobús causa varios heridos leves en Fuentes de Oñoro

Publicado por EFE Salamanca Creado: Actualizado:

Varias personas han sufrido heridas leves este lunes al volcar en autobús en el que viajaban por la autovía A-62, a la altura del municipio salmantino de Fuentes de Oñoro, cerca de la frontera española con Portugal, según han confirmado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El accidente ha ocurrido poco después de las tres de la tarde en el kilómetro 352 de la autovía A-62, en sentido Salamanca, por motivos que en este momento se investigan.