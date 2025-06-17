Mañueco agotará la legislatura salvo que Sánchez convoque elecciones

Publicado por Efe / Ical Salamanca Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, dijo ayer que tiene la voluntad de agotar la legislatura pero ha dejado entrever que es algo que puede reevaluar si, como él pide, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, convoca elecciones anticipadas ante la investigación por corrupción de cargos del PSOE.

«Mi intención es agotar la legislatura. Ya veremos qué es lo que hace Pedro Sánchez, porque él no piensa en los intereses generales de España, sino en sus intereses personales. Cuando se produzca esa convocatoria de elecciones generales, hablaremos. Pero mientras tanto, mi intención es agotar la legislatura y llevar la legislatura al final del mandato»,dijo, preguntado por la prensa sobre si le importaría que coincidieran las autonómicas con las generales.

Mañueco hizo estas declaraciones tras votar por Alberto Núñez Feijóo en las primarias del PP en la sede provincial del partido en Salamanca, junto a su sucesor en la Alcaldía de la ciudad y al frente de la formación en la provincia, Carlos García Carbayo. «Frente a la convulsión que estamos viviendo, el Gobierno de Castilla y León es un gobierno que ofrece estabilidad a la sociedad. Estabilidad y tranquilidad frente a la convulsión y la descomposición de Sánchez y de su Gobierno», defendió Mañueco.

El presidente autonómico volvió a pedir la dimisión inmediata de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales porque «todo su entorno está rodeado de mentira y de corrupción». Frente a la situación en el PSOE, destacó que el PP está celebrando «unas primarias en libertad y todos respaldando de manera mayoritaria, masiva, a Alberto Núñez Feijóo».

«Esperamos presentar en el congreso de principios de julio un proyecto ilusionante para la inmensa mayoría de los españoles», dijo, en referencia a la convocatoria prevista en el PP a nivel nacional.

Fernández Mañueco, junto al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, es uno de los ponentes de la Ponencia Política al Congreso, convocado por Núñez Feijóo para iniciar el nuevo ciclo político, que, precisamente, corresponde abril a Castilla y León dado que celebró sus últimos comicios el 13 de febrero de 2022.

En su ponencia, defenderá la unidad de la Nación española, ya que considera que la transición y la cohesión nacional han sido «las víctimas» del pacto del PSOE con las fuerzas independentistas, y considera que es el momento de fortalecer y consolidar un Estado autonómico racional y viable. La Ponencia Política se presentará en un documento que incorpora el preámbulo 'Nosotros, los españoles' y un apartado que recoge los valores y principios del PP, reivindica la Transición española y asegura que la España de 1978 «ha sido la mejor de todas, la más libre y la más próspera».