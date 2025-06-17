La Guardia Civil desarticula una banda que robaba cable telefónico y falsificaba matrículas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Barco de Ávila, con la colaboración del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Comandancia de Ávila, y los Puestos de la Guardia Civil de Muñogalindo y Ávila, han logrado desarticular una banda criminal dedicada al robo de cableado telefónico y la falsificación de matrículas, deteniendo a tres personas implicadas en estos hechos y recuperando cerca de 900 metros de cable de cobre.

Las investigaciones comenzaron a raíz del avistamiento inicial de una furgoneta con actitud sospechosa en la Comarca de El Barco de Ávila–Piedrahita. Por ello se iniciaron una serie de dispositivos para comprobar que no se estuvieran cometiendo actividades delictivas. Durante el desarrollo de esos dispositivos, una patrulla de seguridad ciudadana observó como un turismo intentaba remolcar esa furgoneta sospechosa.

Días posteriores, se localizó de nuevo la furgoneta en un taller mecánico ubicado en la Comarca de El Barco de Ávila – Piedrahita, donde se descubrió que el vehículo presentaba placas de matrícula diferentes a las observadas inicialmente. También se pudo comprobar que el bastidor del vehículo no correspondía con ninguna de las matrículas utilizadas, confirmando así la falsificación documental. Como medida cautelar, se procedió de inmediato a la inmovilización del vehículo en el mismo taller donde fue detectado, impidiendo su posible desaparición o nueva manipulación. El avance definitivo de las actuaciones policiales se produjo la noche del pasado 4 de junio, cuando una patrulla de seguridad ciudadana, durante un servicio de prevención de la delincuencia, localizó un vehículo sospechoso en las inmediaciones de Muñana.

Al identificar a los ocupantes, se comprobó que uno de ellos era el presunto autor de la falsedad documental, sobre quien ya pesaba una orden judicial de búsqueda y detención relacionada con la investigación. En ese mismo momento, se procedió a la detención de otros dos varones que también tenían requisitorias pendientes. Esas tres personas fueron puestas a disposición judicial. Horas antes de estas detenciones, se había detectado un robo con fuerza de cableado telefónico en la AV-120 y N-110. Tras las detenciones, se continuó con el dispositivo de localización del material sustraído. Finalmente se hallaron aproximadamente 900 metros de cableado de cobre en tierras y cunetas próximas a la localidad de Muñana. Gracias a las investigaciones y gestiones policiales se pudo relacionar a los detenidos con el robo de cableado telefónico. El material localizado, fue aprehendido, y posteriormente con la correspondiente autorización judicial fue entregado a la empresa responsable de esa línea telefónica afectada por el robo. Se recuerda que en caso de emergencia pueden contactar con la Guardia Civil a través del 062 o de la Aplicación móvil AlertCops. Para más información pueden ponerse en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación a través del teléfono 920 22 44 00 extensión 1210009 o a través del teléfono móvil 690733383.