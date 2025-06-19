Mañueco pide una CyL «ambiciosa»

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer la estabilidad autonómica ante «los convulsos momentos que vivimos» y apeló a la unidad de todos para hacer una Comunidad «mejor y más grande, ambiciosa, orgullosa y con valores», por lo que desechó «el pesimismo ancestral y los sentimientos derrotistas o funestos».

En su discurso institucional con motivo de la entrega de los Premios Castilla y León 2024, aplazados de su habitual fecha, el 22 de abril, víspera del Día de la Comunidad, por el luto por el fallecimiento del papa Francisco, Fernández Mañueco puso el ejemplo de lo que representan los premiados para llamar a «sentirse orgullosos».

Tras unas breves pinceladas de cada uno de los siete distinguidos en esta edición, reivindicó que Castilla y León es «una constante fábrica de talento» recordado de nuevo con los premiados que se incorporan a una nómina desde 1984 cuando se instauraron estos galardones por primera vez y de manera ininterrumpida se han otorgado cada año.

Un recuerdo a los mineros

Fernández Mañueco, que tuvo un recuerdo para los mineros fallecidos en la mina de Cerredo, sus familias y las comarcas mineras, recordó que estamos en el tramo final de la legislatura y aprovechó para repasar la situación económica, política y social de la Comunidad. «Estamos construyendo una Castilla y León estable, fecunda e integradora».

«Una Castilla y León generosa. Serena. Solidaria. Llena de cordura, sentido común y estabilidad, que tanto se aprecia en los convulsos momentos que vivimos», defendió el presidente de la Junta, que añadió que, por ello, «luchamos para fortalecerla frente a los que quieren debilitarla». «Para afirmarla como nuestro hogar común frente a los que quieren romperla», apostilló.

El presidente de la Junta pidió pensar en el futuro de Castilla y León y aseguró que «no hay lugar para ningún pesimismo ancestral, ni para sentimientos derrotistas o funestos». «No tienen razón alguna», aseveró, convencido de las oportunidades y de lo «mucho que se puede hacer aprovechando lo mucho que tenemos».

A partir de ahí invitó a hacer una Comunidad «orientada a las personas», a «las mujeres que avanzar para ocupar el protagonismo que merecen en plena igualdad de derechos, donde de detuvo para manifestar: «Una mujer en Castilla y León puede ser lo que quiera: astronauta, artista, científica o «princesa guerrera», en referencia a algunas de las premiadas.

Desde la apelación a la unidad de todos, pidió hacer una Comunidad de valores, responsable, activa y lejos de «cualquier pasividad», que crea oportunidades y ofrece «innovación, audacia, inteligencia, originalidad y dinamismo».

«Sigamos haciendo juntos una Castilla y León ambiciosa». «Sigamos haciendo juntos una Castilla y León orgullosa», siguió el presidente de la Junta, que recordó que la historia de la Comunidad no necesita que se alce la voz para demostrarlo, «ni tampoco inventarla para justificar genealogías privilegiadas».