Refréscate este verano con los nuevos podcast de EsRadio Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La oferta de Podcast de la EsRadio Castilla y León permite contar historias que importan y voces que inspiran. El nuevo formato es la manera más cercana y ágil para escuchar la radio a demanda, en cualquier lugar y en cualquier momento. Complemento perfecto a la radio tradicional.

El teléfono móvil es el dispositivo preferido para llegar a esos contenidos de manera reposada. Los Podcast se suman ahora como refuerzo a la radio tradicional y de ahí la apuesta de EsRadio en Castilla y León desde el mes de junio.

Estos son los cuatro primeros Podcast realizados por profesionales de esta cadena regional de radio:

“Lugares Comunes”, con Fernando Puga y Carmen Rodriguez, busca elementos de conexión entre generaciones, vivencias, emociones entre ideas y vida de personajes de todos los sectores.

“Como hemos cambiado”, con Eduardo Blanco, Formato de audio y video para recuperar la memoria de grandes deportistas de la Comunidad. Un camino entre la emoción y la parte humano de algunos de los mejores de nuestro deporte.

“Punto de Mira”, con Eva de la Fuente. Desde Salamanca un Podcast cargado de sinceridad y con un lenguaje muy directo para hablar de temas cotidianos: salud mental, inteligencia artificial o trabajo.

“Glorias blanquiazules”, con Roberto Otero, es un viaje a la memoria y el sentimiento de futbolistas, entrenadores y voces del club que han sido la historia emocional de la Deportiva Ponferradina. Podcast a camino entre el recuerdo, las anécdotas y momentos inolvidables de este club que es todo un sentimiento en la Comarca de El Bierzo.

Los Podcast son un paso más en la consolidación de esta cadena de radio autonómica que cuenta con 18 emisoras en la Comunidad Autónoma, asociada a EsRadio.

Los podcasts ya están disponibles en la web: www.esradiocastillayleon.es