Esther Peña ocupa el hueco dejado por Santos Cerdán en el hemiciclo del Congreso

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, la diputada burgalesa Esther Peña, será quien ocupe el escaño preferente que Santos Cerdán ha dejado vacante en el hemiciclo del Congreso tras renunciar al acta por verse salpicado por la investigación judicial sobre la presunta trama de comisiones de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre.

Se trata del primer escaño de la segunda fila de la bancada socialista, justo detrás del portavoz del grupo, Patxi López, que a su vez se sienta detrás del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ese escaño estará ocupado a partir de ahora por Esther Peña, que venía sentándose en la zona reservada a los presidentes de comisión socialistas.

A su izquierda se mantiene el hasta ahora 'número dos' de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización, Juan Francisco Serrano, que además preside la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas.