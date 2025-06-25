Localizada la joven de 16 años desaparecida el jueves en Ponferrada

Imagen de archivo del anagrama de la Policía Nacional en un coche del Cuerpo Nacional de Policía.EFE/Mariscal.

La Policía Nacional de Ponferrada localizó en la mañana de este miércoles a una joven de 16 años de edad desaparecida el pasado jueves, 19 de junio, en la capital berciana.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno trasladaron a la Agencia Ical que la madre de la joven presentó la denuncia por su desaparición ese mismo día y, aunque todo apunta a que se trate de una desaparición voluntaria, la Policía Nacional trabajó en su localización por tratarse de una menor de edad.