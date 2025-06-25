Diario de León

Localizada la joven de 16 años desaparecida el jueves en Ponferrada

Todo apunta a que se trata de una desaparición voluntaria

Imagen de archivo del anagrama de la Policía Nacional en un coche del Cuerpo Nacional de Policía.

Imagen de archivo del anagrama de la Policía Nacional en un coche del Cuerpo Nacional de Policía.EFE/Mariscal.

Ical

La Policía Nacional de Ponferrada localizó en la mañana de este miércoles a una joven de 16 años de edad desaparecida el pasado jueves, 19 de junio, en la capital berciana.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno trasladaron a la Agencia Ical que la madre de la joven presentó la denuncia por su desaparición ese mismo día y, aunque todo apunta a que se trate de una desaparición voluntaria, la Policía Nacional trabajó en su localización por tratarse de una menor de edad.

