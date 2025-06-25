A prisión dos hombres tras robar ocho botellas de aceite en un supermercado de madrugada

Imagen de archivo de botellas de aceite en un supermercado.Daniel González

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres, que han ingresado en prisión por orden judicial, como supuestos autores de un robo con fuera cometido de madrugada en un supermercado, del que se llevaron ocho botellas de aceite, han informado este miércoles fuentes policiales.

Fue la madrugada del 24 de junio cuando los agentes recibieron una notificación de una empresa de seguridad, que indicó que había saltado la alarma de un supermercado de la capital.

Rápidamente se comisionó a una dotación de Policía Nacional uniformada en labores de seguridad ciudadana, para que se dirigiese al lugar.

A la llegada, los agentes apreciaron cómo la valla metálica del establecimiento se encontraba semiabierta y presentaba signos de haber sido forzada, desencajada de sus guías. En el interior del local no se encontró a ninguna persona.

Mientras los policías estaban realizando la requisa del establecimiento, los operarios de la empresa de seguridad facilitaron la descripción de dos hombres a los que habían visto mediante las cámaras de seguridad, accediendo al interior del local y sacando unas botellas de aceite.

Con la descripción de los autores, los agentes realizaron una batida por la zona y localizaron en las inmediaciones a dos hombre que, al percatarse de la presencia policial, intentaron eludir a los agentes, quienes les interceptaron.

Ambos son conocidos de la Policía Nacional dado que se trata delincuentes habituales, reincidentes en delitos contra el patrimonio.

Cuando los policías identificaron a los dos, les intervinieron ocho botellas de aceite que habían sustraído del interior del establecimiento.

Los agentes les arrestaron como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y les trasladaron a dependencias policiales de la Comisaría Provincial.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su inmediato ingreso en prisión.