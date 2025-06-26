Vox se queda solo en derogar el decreto de la Memoria Histórica

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer que se inicien los trámites oportunos para derogar el decreto de 2018 de la Memoria Histórica y Democrática con los votos de PP y oposición, que dejaron solo a Vox, autor de la propuesta, quien arremetió contra los «populares» por no cumplir su palabra y defender una cosa en Madrid y otra en la Comunidad.

Todos los grupos defendieron el decreto de la Memoria, aprobado durante el mandato de Juan Vicente Herrera, y estimaron que no es oportuno abrir este tipo de debates, con 67 votos en contra, 12 a favor y dos abstenciones de los no adscritos; mientras que David Hierro, sin rebatir los argumentos de la oposición, apuntó directamente al presidente de la Junta y espetó a los populares que «su honor está por encima de las siglas».

Fue el portavoz de Vox, David Hierro, quien defendió la proposición no de ley como «una cuestión ética», de «cumplir la palabra, la honestidad y lo comprometido» por los que se presentan a unas elecciones y concluyó que no «saben que pensar» del PP, en referencia a que tumbara la pactada ley de concordia. Hierro recorrió la postura del PP desde que estaba en contra de la Memoria Histórica hasta aprobar en 2018 un decreto y pidió a los grupos de la oposición dejar la ideología para «poner frente al espejo» al partido de Mañueco.

El popular Ramiro Ruiz Medrano afirmó que no se puede reescribir el pasado cada vez que fallan las ideas, pidió debatir sobre hechos no sobre «ficciones» y expresó el rechazo a la ley estatal de Memoria Democrática que derogarán cuando lleguen al Gobierno. «El decreto no es un capricho ideológico, fue aprobado por una amplia representación de la sociedad para no abrir heridas y garantiza el respeto a la historia», argumentó, para afirmar que ellos apelan a la concordia y para cuestionar el beneficio de abrir este debate desde «la incoherencia».

Ruiz Medrano abogó por el encuentro y la responsabilidad institucional y aseguró que el decreto de la Junta se puede modificar, pero no suprimir, por lo que rechazó votar a favor del texto propuesto por Vox. «El decreto de la Junta pretende reconciliar», zanjó. En la réplica, Hierro se preguntó por la postura del PP, pidió que no tengan «miedo» al voto porque siempre será lo que diga Mañueco de estar en contra en Madrid y a favor en Castilla y León y concluyó que algunos pueden tener la última oportunidad para «votar lo correcto». «Su honor esta por encima de las siglas», remató.