El incendio de Mombeltrán se lleva la vida de un bombero y calcina ya más de 600 hectáreas en la misma zona que ardió en 2009

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El incendio originado en la noche de este lunes entre Mombeltrán y Cuevas del Valle (Ávila), declarado de nivel 2 de alerta del plan de emergencias debido a la proximidad de las llamas al casco urbano, se llevó esta mañana la vida de un peón manguerista que sufrió un accidente con su vehículo privado cuando acudía a participar en las labores de extinción (en una de sus jornadas de descanso), además de haber calcinado ya más de 600 hectáreas hasta las 20 horas, último dato dado a conocer por la Dirección del operativo, en la misma zona que ardió en otro fuego forestal en el año 2009.

Además, obligó a cortar la N-502 y a ordenar un confinamiento parcial del municipio, con alrededor de 50 vecinos afectados, que pudieron regresar a sus domicilios durante la jornada, dado que la celeridad en el trabajo impidió que el fuego llegara a la localidad de Mombeltrán esta pasada noche, a causa del viento de componente norte que lo encauzaba al casco histórico. Todo hace indicar que el fuego es intencionado, por la hora a la que se produjo y el lugar, una pista forestal muy secundaria, “por la que pasan realmente muy pocos vehículos”, como señaló el alcalde de la población abulense, Francisco Hernández.

En estos momentos trabajan más de un centenar de medios para su extinción, pero lo han hecho desde ayer casi 150, más si se tiene en cuenta las rotaciones de personal, a los que se suman los helicópteros del Ejército del Aire y los elementos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con lo que en total la cifra de personal roza los 250 profesionales.

El director técnico del operativo, Ángel Iglesias, señaló en declaraciones recogidas por Ical que el matorral que “crece en el Valle del Tiétar genera una cantidad de combustión tremenda”. “Es un combustible muy fino, completamente disponible por las temperaturas y por la falta de humedad relativa, ya que llevamos muchas semanas sin agua, y eso condiciona la extinción muchísimo”, reconoció el responsable del operativo.

El fuego se dirige ahora hacia el término municipal de El Arenal, cuyos vecinos “pueden estar tranquilos con esta situación”, dijo Iglesias. A pesar de la situación “complicada” que presentaba a mediodía, los medios “han trabajado excepcionalmente bien, tanto los aéreos como los terrestres”, y se han establecido unas líneas de perimetración del incendio que están “incluso bastante más cerca del frente de llama de lo que se pensaba en principio”. “Nos íbamos a ir más atrás y hemos podido reducir ese perímetro”, indicó.

Iglesias explicó que ahora trabajan en la consolidación de ese perímetro, integrado por caminos, pistas forestales y alguna carretera asfaltada, “para tratar de estabilizar el fuego en esos límites”. “El fuego no está estabilizado pero tenemos pocas zonas de frente de llama activas, aunque hay todavía bastante, pero con una potencial peligrosidad menor del que teníamos estimado esta mañana respecto a lo que podía pasar”, comentó.

De cara a las previsiones para esta noche, se ha registrado un cambio de dirección del viento, lo que propiciará dificultades en el flanco izquierdo, en la zona sur del incendio, a dónde se desplazan dos bulldozer y bastante personal de tierra haciendo labores de anclaje”. “Tengo la esperanza de llegar a tiempo antes de que el viento pueda empujar las llamas fuera de ese perímetro. De hecho ya hemos cerrado una parte bastante importante”, recordó.

En cuanto a la cabeza del incendio está llegando a zonas donde “podrá ser controlado” y el flanco derecho es “donde más problemas puede haber, pero hay bastante gente en él”. “Somos relativamente optimistas dentro de lo que puede ser una situación como esta”, sentenció Iglesias, quien señaló que cuando la orografía, el combustible y el viento “se alinean la dificultad es extrema”. “Ahora, en ninguna zona del perímetro están los tres factores alineados, con lo que es una buena oportunidad de trabajo, y de cara a la noche ocurre algo parecido. Queremos afianzar ese perímetro hasta que vengan los medios aéreos por la mañana y estabilizar las llamas”, celebró.

Rubén García, capataz de la Elif A1 del operativo Infocal de la Junta, señaló esta tarde que el operativo “ha estado trabajando en la parte baja, haciendo ataque directo con tendido”, para después rematar con herramienta manual. “El trabajo está siendo muy duro porque las inclemencias del tiempo no son buenas, el viento cambia constantemente, la orografía es mala y la pendiente es bastante fea”, sostuvo García, en relación a tres de las características que han calificado a este incendio como “muy complicado”. Por último, señaló que su cuadrilla “está bien” y tras el descanso de esta noche, “mañana a las 8 dispuestos a volver otra vez”.

“Un riesgo elevado”

A última hora de la tarde, el delegado de la Junta, José Francisco Hernández, hizo un llamamiento a los vecinos de la zona de influencia del incendio para que no acudan a ayudar porque puede suponer un “riesgo elevado” y podría causar “daños mayores”. “Pedimos que no acudan a llamadas de participación que puedan venir por redes sociales, puesto que la dirección del incendio en ningún momento ha hecho ningún tipo de llamamiento y no se requiere ninguna participación ciudadana en labores de extinción”, comentó.

Al respecto, invitó a seguir “toda la información siempre de fuentes oficiales” y que en caso de duda “acudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad para informarse sobre si hay algún requerimiento relativo a la población”.

Por último, durante la jornada, la sociedad civil y política manifestaron sus condolencias por la muerte del bombero forestal, un un peón-manguerista que se dirigía al lugar del fuego cuando se salió de la vía.

Entre quienes han expresado sus condolencias se encuentran el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la senadora Alicia García, y el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, entre. También la Diputación de Ávila, la UME, la Diócesis, sindicatos y entidades como la Hermandad de la Esperanza han expresado su apoyo. Pertenecía a la Mancomunidad Los Galayos y era vecino de El Hornillo.