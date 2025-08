Sin llama activa, el fuego de Ávila afronta las tormentas de esta tarde

Publicado por Agencias Ávila Creado: Actualizado:

El incendio que se declaró la noche del lunes en el Valle del Tiétar, al sur de Ávila, ha evolucionado favorablemente en las últimas horas y no tiene llama activa, aunque la incertidumbre de las tormentas previstas para esta tarde hace que técnicos y autoridades afronten con prudencia las próximas horas. El director técnico de Extinción, Alejandro Peñalvo, ha explicado a los periodistas que la noche ha sido «tranquila» respecto a los días previos de un fuego que tiene un perímetro de 25 kilómetros y una superficie interior de 2.262 hectáreas, no todas arrasadas, según ha precisado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández. "No tenemos llama activa en ningún punto del perímetro", ha confirmado Peñalvo, que ha precisado que el gran operativo que trabaja en la zona tiene este viernes «mucho trabajo para poder afianzar» las partes quemadas parcialmente, ya que «no todo el perímetro lo está». En este contexto, el director técnico de Extinción se ha referido a la previsión de tormentas que existe para esta tarde en esta parte del Valle del Tiétar, comarca abulense conocida como 'La Andalucía de Ávila'. Al respecto, ha sostenido que la incertidumbre de los modelos de predicción, que «dan cierta variabilidad", implica que se desconozca, por el momento, si ese fenómeno meteorológico va a afectar «directamente» a la superficie del incendio o «va a pasar de largo».

previsiones de tormentas

Las previsiones apuntan que las tormentas pueden producirse entre las 17.00 y las 19.00 horas, e incluso sobre las 21.00 horas, según Alejandro Peñalvo, quien aclara que esto supone que «puede caer agua, puede venir una tormenta seca con rayos o simplemente una tormenta de aire». Por ello, la actuación del operativo será en función de las «circunstancias» que se produzcan, para intervenir «de una u otra manera", para lo cual el dispositivo, que supera los 500 efectivos y los 200 medios, está «distribuido y previsto». En este sentido, ha advertido de que estas circunstancias meteorológicas, con posibles vientos cambiantes y racheados pueden «sacar el incendio de las zonas perimetradas", de ahí que haya que estar «muy pendiente, sobre todo a partir de las 16.00 horas, para actuar si hay reproducciones». Frente a estas previsiones, Peñalvo ha reconocido que están «calmados", ya que se está «más cerca de la estabilización", antes del control y la extinción, para la cual ha augurado que se tardará «semanas o un mes", ya que va a tener que haber vigilancia «durante mucho tiempo». "Ahora mismo no tenemos llama en ningún punto. Tenemos zonas que humean", ha insistido el director técnico, quien ha destacado, entre ellas, la «más compleja", que es la que «mira» hacia el pueblo de El Arenal, cuyos vecinos, junto a los de Mombeltrán, estuvieron confinados varias horas. Respecto a esta parte del incendio, Alejandro Peñalvo ha comentado que «fue la última que metieron los vientos hacia del incendio y es la zona que tiene un poco más de humo, sin tener llama", lo que la hace tener «potencial de poderse levantar». Por su parte, José Francisco Hernández ha destacado la «eficacia e idoneidad» del operativo, al tiempo que este viernes es un día «de avance y práctica estabilización", lo que «no quiere decir que no haya riesgos y amenazas, derivadas de la propia singularidad del incendio». Un incendio que mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR2), que «seguramente en las jornadas futuras",se podrá ver rebajado, según Hernández, quien ha insistido en la «muy mala intención» del supuesto o supuestos responsables de este fuego, que desde la Junta se considera que ha sido intencionado. "Vamos camino de tener el incendio controlado", ha comentado el delegado territorial de la Junta en Ávila.

