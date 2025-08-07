Crecen las reclamaciones a Transparencia por el acceso a la información en 2024

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Comisionado de Transparencia registró 546 reclamaciones en 2024 en materia de derecho a acceso a la información, 29 más que en el año anterior. Esta institución registró en las Cortes regionales la Memoria correspondiente al año 2024, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en fecha por determinar, a lo largo del mes de septiembre. En su noveno año de funcionamiento, la Comisión de Transparencia contó 350 reclamaciones que tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 64,1%); de las cuales 289 correspondieron a ayuntamientos, 35 a entidades locales menores, 25 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad. Por otra parte, 154 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica, 28 frente a entes del sector público autonómico (universidades, Fundaciones, empresas públicas, etc.), cinco frente a colegios profesionales y nueve frente a otras administraciones. Cabe destacar que 128 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas; de ellas, 110 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos y 18 por vocales de juntas vecinales. Otros grupos de colectivos que destacaron por el número de reclamaciones presentadas han sido los representantes de trabajadores, asociaciones ecologistas, profesionales de los medios de comunicación o asociaciones ciudadanas.