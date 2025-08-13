Mañueco anuncia un plan de acción “inmediato” que “no escatimará en gastos” para paliar los daños de los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con miembros del Ejecutivo autonómico para avanzar en las actuaciones de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en la Comunidad.Rubén Cacho

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy la aprobación, el jueves 21 de agosto en Consejo de Gobierno, de un plan de acción “inmediato” para paliar los daños generados por los graves incendios acaecidos en la Comunidad este verano que “no escatimará en gastos”.

Mañueco, que realizó el anuncio en la rueda de prensa ofrecida hoy tras la reunión mantenida con la mitad de los miembros de su Ejecutivo, aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, que la iniciativa incluirá las actuaciones para la recuperación de viviendas y otros bienes y propiedades que hayan sufrido daños por los incendios así como un plan especial para Las Médulas.

El objetivo es que “todas las personas que han sufrido daños en sus bienes y en su patrimonio reciban cuanto antes las ayudas, con rapidez, generosidad y eficacia”, ya que el plan “no escatimará en gastos”, si bien Mañueco no pudo cuantificar aún el montante del plan ya que “es pronto”, pero también aseveró que el jueves 21 se dará “con precisión” la cifra global y las partidas detalladas de las ayudas.

El plan también está abierto al diálogo, según propugnó el presidente de la Junta, ya que las medidas anunciadas hoy “y otras que puedan surgir” se están consensuando con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, con los que también se ha acordado solicitar al Gobierno central la declaración como zona catastrófica de las áreas afectadas por los incendios de las últimas semanas en Castilla y León.

En cuanto a las líneas concretas de actuación, Mañueco señaló que a los propietarios de viviendas, instalaciones y enseres afectados por el fuego “se les facilitará y pondrá a disposición una ayuda económica generosa y suficiente para reconstruirlas”. Asimismo, se colaborará en la reconstrucción de las infraestructuras públicas afectadas, bien sean carreteras y caminos o infraestructuras hidráulicas y culturales.

Para agricultores, ganaderos y apicultores, se garantizará el cobro de las ayudas directas de la PAC y se pondrán en marcha ayudas de emergencia para la alimentación de los animales afectados, para la reposición de aquellos que hayan perdido la vida por el fuego y para la reconstrucción de las infraestructuras vinculadas a la actividad agrícola o ganadera.

También se habilitarán ayudas para las empresas de las zonas afectadas, relativas al lucro cesante por las pérdidas económicas vinculadas a los incendios y a favorecer e impulsar las inversiones en infraestructuras con hasta el cien por cien de la ayuda si se realizan nuevas inversiones.

Plan especial para Las Médulas

En relación a Las Médulas, se llevará a cabo un plan específico de recuperación y mejora para reconstruir las infraestructuras afectadas de una zona que, como recordó Mañueco, es Patrimonio de la Humanidad. En concreto, el presidente de la Junta se refirió a la rehabilitación “inmediata” del aula arqueológica y el Mirador de Orellán.

Además, aseguró que se va a rehabilitar, restaurar y mejorar toda la cobertura vegetal de la zona y la Junta aprovechará para hacer “una reflexión” sobre cómo mejorar la gestión e impulsar la promoción de la zona de Las Médulas.

Por último, Mañueco anunció la puesta en marcha de un plan de restauración forestal de todas las zonas afectadas, tras la reunión mantenida con la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; y el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja.