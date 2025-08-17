Sube a índice de gravedad 1 el incendio de Caín (León)

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el incendio originado en la localidad leonesa de Caín de Valdeón, perteneciente al municipio de Posada de Valdeón, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 09.24 horas del sábado, 16 de agosto, se ha elevado a IGR 1 horas después, a las 20.15 horas, por poder peligrar "la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, masas arboladas de más de 30 hectáreas y tener una previsión de más de 12 horas en estabilizarlo", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento dos medios terrestres y la causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.