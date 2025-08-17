Los incendios de León mantienen desalojadas a 1.570 personas de 30 localidades

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, confirmó hoy tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) que los incendios que registra la provincia mantienen desalojadas a 1.570 personas de 30 localidades.

Además, se ha acordado la evacuación de los ocho vecinos de Castropete, por el incendio de Gestoso, en el municipio berciano de Oencia, el confinamiento de Molinaferrera (Lucillo), por el avance del fuego de Yeres-Llamas de Cabrera hacia la Maragatería y pueden regresar a casa los vecinos de Portilla de la Reina, unos 50, que habían tenido que abandonar la localidad por el incendio que se registra en Barniedo de la Reina (municipio de Boca de Huérgano).

La provincia presenta nueve incendios de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) activos, otros dos de nivel 1 y una decena de fuegos estabilizados o controlados. En el de Gestoso preocupa su avance y en el de Caín el riesgo es la caída de piedras y se considera que la localidad no corre peligro, por la dirección que presenta el viento.