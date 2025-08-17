El avance de los incendios de León obliga a nuevas evacuaciones en una decena de localidades

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El avance de varios de los incendios que registra la provincia leonesa ha hecho que el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) de León decidiera esta tarde nuevas evacuaciones en tres zonas afectadas por los fuegos.

En concreto, respecto al incendio forestal de Gestoso, que se inició tras alcanzar territorio berciano uno procedente de Ourense, se ha decretado el desalojo de las localidades de Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo, Cabeza de Campo y La Ribera.

Por otro lado, el pueblo de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes, también ha tenido que ser desalojado, al igual que Saceda, Castrillo y Noceda, afectadas por el fuego de Yeres-Llamas de Cabrera.