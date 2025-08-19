Ligera mejoría de los heridos en los incendios de León y Zamora, aunque cuatro siguen en estado crítico

Varias personas tratan de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025Emilio Fraile - Europa Press

Los seis heridos en los incendios de León y Zamora han mejorado ligeramente, aunque cuanto de ellos siguen en estado crítico con distintos porcentajes de su superficie corporal quemada, según el parte médico facilitado este domingo por la Consejería de Sanidad.

En concreto, la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha mejorado con respecto al día anterior, si bien la situación sigue siendo de cuatro críticos y uno grave.

Así, la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado sigue en estado crítico, mientras el varón de 36 años con el 50 por ciento quemado y el de 64 con el 35 por ciento, están en estado crítico estable.

Igualmente, el varón de 80 años con el 15 por ciento del cuerpo con quemaduras presenta una "ligera mejoría" pese a seguir en estado crítico, mientras la mujer de 77 años con el diez por ciento de cuerpo quemado está estable aunque en estado grave.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad. Está intubado y presenta quemaduras en un 23 por ciento de la superficie corporal.