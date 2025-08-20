El incendio de Yeres baja a nivel 1 de peligrosidad, once días después

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha bajado al nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal de Yeres, que comenzó en la localidad de Puente Domingo Flórez, en la comarca leonesa del Bierzo.

El fuego se declaró el pasado 9 de agosto, aunque pronto llegó a alcanzar el nivel 2. En estos momentos, la Junta tiene desplegados en la zona cinco cuadrillas terrestres, dos bulldozers y tres cuadrillas ELIF/BRIF, aunque desde su inicio han estado asignados 92 medios.