El incendio de Barniedo obliga a desalojar Cardaño de Arriba, en Palencia

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia decretó el desalojo de la localidad de Cardaño de Arriba (Palencia), tras el empeoramiento de la zona sur del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León), en Picos de Europa, cuyo flanco se ha introducido de nuevo en la provincia palentina tras la mejoría registrada en la mañana de ayer, según explicó a Ical el delegado territorial, José Antonio Rubio. Además, se ha cortado la carretera de acceso a Cardaño de Abajo, en la zona del Mazobre y en las cercanías de Velilla del Río Carrión.

El incendio se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por situaciones que comportan grave riesgo para la población y bienes no forestales, lo que puede implicar medidas de socorro para los vecinos o protección de bienes, tanto en la provincia de León como en Palencia.

Por otra parte, a los desalojos practicados en Zamora como consecuencia del incendio forestal de Porto, se suma otro más esta noche, en Moncabril (Zamora).