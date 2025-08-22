La Junta movilizó 490 millones para 185 actuaciones de I+D+i

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta movilizó 489,3 millones de euros en 2024 para 185 actuaciones de I+D+i y Agenda Digital dentro de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3). Asimismo, en el periodo 2021-2024, a través de la RIS3, el Gobierno regional consignó más de 1.849 millones de euros de los Presupuestos de la Comunidad para conseguir un ecosistema innovador más especializado y competitivo, que fomente la colaboración público-privada y los nuevos avances en digitalización de servicios públicos y empresas.

El avance de la ejecución de actuaciones de 2024 aporta información sobre la contribución del Gobierno autonómico a las políticas de I+D+i y de digitalización como agente clave del ecosistema innovador. Las memorias definitivas incorporan, a finales de año, la información sobre la contribución de programas gestionados por otros agentes públicos y los recursos del sector privado en la RIS3. Durante 2024, las diferentes Consejerías y sus organismos autónomos —Icecyl, Itacyl, Gerencia de Servicios Sociales y Gerencia Regional de Salud, entre otros— desarrollaron un total de 185 actuaciones, de las que 111 corresponden a I+D+i y 74 a la Agenda Digital para Castilla y León, de acuerdo con el Plan de Trabajo de la RIS3 para ese ejercicio.

En el ámbito I+D+i se incluyen líneas de apoyo a planes estratégicos de empresas tractoras; el impulso a la Compra Pública Innovadora para generar soluciones innovadoras en servicios públicos y empresas; un nuevo modelo de aceleración y escalado centralizado en el programa Wolaria y el despliegue de servicios de acompañamiento al emprendimiento.

Se incluye, además, el refuerzo de la capacidad científica de centros tecnológicos y de infraestructuras científico-técnicas singulares como el Centro de Láseres Pulsados (CLPU), el Centro de investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y el Centro de Supercomputación (Scayle). Se incluye la financiación de los programas de contratación de personal investigador y la Red de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE).

En cuanto a la Agenda Digital, las actuaciones abordan cuatro grandes ámbitos: infraestructuras, servicios públicos digitales, competencias digitales y digitalización de empresas. En este último ámbito destacan los servicios especializados a empresas como el Proyecto DIGIS3 y de incorporación de TIC a pymes.

La eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos se sigue impulsando a través de los programas #CompDigEdu en centros educativos; de gestión farmacéutica y de medicina personalizada y de precisión, y los que aplican tecnologías a la gestión del agua y la prevención de desastres naturales.