Investigado un hombre por su presunta implicación en un incendio en el paraje Foncabada de Villamol

La patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, con el apoyo del Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León en la comarca de Sahagún de Campos, y la colaboración ciudadana, investigó hoy a un varón de 59 años de edad como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 31 de julio en el Paraje de Foncabada, entre las localidades de Villamizar y Villamartín de Don Sancho, en el término municipal de Villamol.

El incendio se originó por una supuesta imprudencia grave cometida por el investigado mientras estaba cosechando, sin cumplir con las normas establecidas por las que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León.

El incendio se propagó por terrenos mancomunados de los municipios de Villamol, Villaselán y Santa María del Monte de Cea y afectó a un total de 12,76 hectáreas de arbolado, pasto y fincas de cereal de otros particulares, Las llamas quedaron extinguidas ese mismo día y en su extinción participaron camiones motobombas, dos cuadrillas helitrasportadas, un helicóptero, dos brigadas de tierra, cinco agentes forestales y dos guardias civiles del puesto de Sahagún de Campos.

La patrulla del Seprona de la Comandancia de León ha instruido las diligencias que, junto al investigado, serán remitidas al Juzgado de Guardia de los de Sahagún de Campos y a la Fiscalía de Medio Ambiente de León.