Tres detenidos, dos de ellos menores, por robar a mujeres a punta de cuchillo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación tras sustraer el bolso a dos mujeres a punta de cuchillo, y se investiga su participación en, al menos, otros tres delitos similares.

El primero de los robos tuvo lugar el pasado sábado 16 de agosto, cuando los tres jóvenes a punta de cuchillo arrebataron a una mujer su bolso en la calle Álava a última hora de la tarde. Pese a que la víctima manifestó no llevar dinero encima, los presuntos autores rompieron las asas del bolso y se lo llevaron, después de esgrimir uno de ellos un cuchillo para amenazar a la víctima, huyendo del lugar. Poco después una dotación uniformada de la Policía Nacional localizó el bolso de cuyo interior se llevaron un móvil y siete euros, que fue entregado a la víctima, que presentó la correspondiente denuncia. Posteriormente, el domingo día 17 de agosto por la tarde, en la calle Navas de Tolosa, estos tres jóvenes amenazaron nuevamente con un arma blanca a una pareja de ancianos y llegaron a cortar el asa del bolso que portaba la mujer, tras lo que se dieron a la fuga poco después. Al lugar acudieron tanto una dotación de Policía Nacional como una de Policía Municipal y tras entrevistarse con los ancianos, realizaron una batida por la zona para localizar a los autores con resultado negativo. Se inició una investigación para determinar la identidad de los tres presuntos autores que, gracias a las gestiones policiales y a la información recabada, culminó con éxito al determinar la identidad de los tres presuntos autores. La detención de un hombre desencadenó la detención de los otros dos jóvenes. Al ser menores de edad se puso en conocimiento de la fiscalía de menores. Uno ingresó en un centro y el otro quedó en libertad.

Los investigadores de la Policía Nacional relacionan a alguno de los detenidos con al menos otros tres robos con violencia cometidos en Valladolid, por lo que no se descarta su participación en más hechos delictivos.