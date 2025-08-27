Consulta las carreteras secundarias que permanecen cortadas por los incendios forestales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios una docena de carreteras secundarias en las provincias de León y Zamora, según recogió Ical.

De ellas, nueve están en León. Es el caso de la CL-626 entre Los Barrios de Luna y Otero de las Dueñas; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-126, desde Castrohinojo hasta La Baña; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro; la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera; la LE-4523, entre Otero de las Dueñas y Piedrasecha; la LE-4503, entre Vega de Caballeros y Portilla de Luna; y la LE-4517, entre Mora de Luna y Saguera de Luna.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto; la ZA-V-2645 entre Trefacio y San Ciprián; y la ZA-P-2661, entre Valdespino y Rábano de Sanabria.