Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El diputado abulense del Partido Popular, Héctor Palencia, ha anunciado la puesta en marcha de una “ofensiva parlamentaria” en el Congreso de los Diputados para obligar al Gobierno de España a que aclare el futuro de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. Preguntas orales y por escrito en la Cámara Baja formarán parte de esa iniciativa que busca, en palabras de Palencia, “poner en conocimiento de los ciudadanos qué decisiones tiene tomadas o va a tomar el Ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con los peajes de estas autopistas”.

Palencia recordó que “fue José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, cuando firma con la Unión Europea un acuerdo para que exista un nuevo peaje que dure 7 años desde que finalice el actual en 2029, y fue Pedro Sánchez el que decide que ese peaje no acabe en noviembre de 2024, sino que se alargue hasta 2029”, y explicó que “Óscar Puente encargó el año pasado un estudio para la finalización de los peajes y las infraestructuras necesarias para ello, en el que se hacía constar que el 16 de agosto de este año se debería tener el primer avance de ese informe.

En base a estas tres cuestiones, “el Partido Popular propone una ofensiva parlamentaria para arrojar luz sobre los peajes del AP-6, AP-51 y AP-61, que afectan muy directamente a Ávila, Segovia y Madrid, pero también a siete de las nueve provincias de Castilla y León, a Galicia, Asturias y Cantabria”.

“Pedimos conocer íntegramente qué firmó José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea y pedimos explicaciones de por qué Pedro Sánchez toma la decisión de no acabar el peaje en noviembre de 2024, si fue por motivos políticos o hay alguna base técnica que sustenta que se tome una decisión diferente en Ávila al resto de territorios”, señala en declaraciones recogidas por Ical. También quiere el grupo ‘popular’ en el Congreso, conocer “el documento íntegro de ese primer avance que el 16 de agosto la empresa que está realizando ese estudio ha entregado al Ministerio de Óscar Puente”.

Además, Palencia ha planteado la cuestión sobre que “con los peajes actuales, ¿qué parte se está pagando para la amortización de la inversión y qué parte se está pagando para la conservación y mantenimiento?”, ya que ha explicado que “a partir de 2029 sólo se podrá pagar en el peaje la parte que corresponda a conservación y mantenimiento, porque la inversión ya está amortizada”.