Pollán ordena desalojar de la tribuna a tres personas que mostraron un cartel con la dimisión de Suárez-Quiñones

Publicado por Ical

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ordenó el desalojo de la tribuna del Parlamento autonómico a tres personas que mostraron un cartel que reclamaba la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Por favor, señores ujieres, que abandonen la Cámara”, señaló Pollán, quien tuvo que insistir para ello y pausó la dúplica del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno extraordinario para explicar el operativo de prevención y extinción de incendios, como recoge Ical.

No fue la única intervención de Pollán para calmar los ánimos, después de que tuviera que llamar la atención al portavoz de Vox, David Hierro, quien respondió a Mañueco desde su escaño cuando este se dirigió a él para recordarle que la formación estaba en el Gobierno en septiembre de 2022, cuando se suscribieron los acuerdos del Diálogo Social para la mejora del operativo.