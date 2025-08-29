Diario de León

La Junta desciende a nivel cero y da por controlado el incendio forestal iniciado el domingo en Garaño

El perímetro está ya “frío” aunque se mantiene la vigilancia debido a la previsión de vientos de hasta 50 kilómetros por hora

Un bombero forestal actúa en el foco de un incendio.

Un bombero forestal actúa en el foco de un incendio.Jesus F.Salvadores

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio descendió este viernes a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal declarado en la tarde del domingo en la localidad leonesa de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, que se ha dado por controlado.

El incendio comenzó pasadas las 14 horas del pasado domingo, 24 de agosto, y menos de dos horas después alcanzó el nivel dos el IGR debido a la existencia de situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal. Por ello, obligó al desalojo de varias localidades y al corte de alguna carrera.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León informó esta misma mañana de que el perímetro del incendio “está frío y sin reproducciones”, por lo que se trabaja en “su liquidación y vigilancia”, se prevén vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

En el lugar trabajan en este momento un total de 33 medios, concretamente diez agentes medioambientales o celadores, nueve cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, cinco autobombas y un medio pertenecientes a otra administración.

tracking