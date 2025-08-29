La Junta desciende a nivel cero y da por controlado el incendio forestal iniciado el domingo en Garaño

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio descendió este viernes a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal declarado en la tarde del domingo en la localidad leonesa de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, que se ha dado por controlado.

El incendio comenzó pasadas las 14 horas del pasado domingo, 24 de agosto, y menos de dos horas después alcanzó el nivel dos el IGR debido a la existencia de situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal. Por ello, obligó al desalojo de varias localidades y al corte de alguna carrera.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León informó esta misma mañana de que el perímetro del incendio “está frío y sin reproducciones”, por lo que se trabaja en “su liquidación y vigilancia”, se prevén vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

En el lugar trabajan en este momento un total de 33 medios, concretamente diez agentes medioambientales o celadores, nueve cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, cinco autobombas y un medio pertenecientes a otra administración.