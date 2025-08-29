El PP culpa a la oposición de “adelantar la campaña” e intentar “sacar rédito político” de los incendios: “No todo vale”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, culpó hoy a la oposición de “adelantar la campaña seis meses” para intentar “sacar rédito político de una tragedia” como los incendios que han asolado el noroeste de la Comunidad este mes de agosto.

“No todo vale”, atestiguó a continuación Gavilanes, que acusó a PSOE y Vox de “mentir” y abrazar la tesis de “cuanto peor, mejor”, especialmente en el caso de la formación de Abascal a la que recordó que en 2022, mientras formaba parte del Gobierno autonómico, rechazó el “mezquino aprovechamiento de la oposición para debilitar al gobierno en un momento en que la sociedad nos esperaba más unidos que nunca”.

Sin embargo, Gavilanes lamentó que hoy Vox, desde “la incoherencia absoluta”, se alinee con un PSOE que “ha preferido centrar sus esfuerzos en quemar al gobierno” autonómico para usar los incendios y al operativo de extinción “como ariete político”, cuando a este último, defendió el portavoz del PP, “se le protege”.

De hecho, Gavilanes echó de menos que, en las intervenciones de la oposición, no se haya hablado del fuego, que “es el enemigo” junto a los incendiarios, dado que “más de la mitad de los incendios son intencionados”, y sin embargo se haya centrado el pleno extraordinario de hoy en “desgastar al Partido Popular”.

“No buscan la verdad, solo quieren hacer electoralismo”, afeó el portavoz del PP, en declaraciones recogidas por Ical, a los grupos de la oposición, a los que acusó de “deslealtad” pero a los que aseguró que “los ciudadanos son inteligentes” y, dado que “saben quienes han estado ayudando y quienes se han dedicado a ensuciar”, les auguró "oposición, oposición y más oposición”.

Y es que Gavilanes defendió la “extraordinaria respuesta de la Junta”, con un operativo que “ha trabajado desde el primer minuto con rapidez, eficacia y humanidad, y con más medios y presupuesto que nunca”, frente a la “deslealtad” de la oposición y la “ordinariez habitual” de la que acusó al Gobierno,

Además, destacó que Castilla y León es “la primera comunidad en aprobar una partida de ayudas directas inmediatas mientras otros se dedicaban al reproche”, y ensalzó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado “al pie del cañón”. “Pidan a sus jefes lo mismo, que no lo van a encontrar”, retó Gavilanes a los miembros de PSOE y Vox.

Así, señaló la “ausencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “huido de vacaciones en La Mareta”, como ejemplo de un Ejecutivo que “bloquea desde 2023 el plan nacional para coordinar los incendios” y que no ha cumplido con las tres cuestiones que planteó Mañueco cuando ocurrieron los incendios de la Sierra de la Culebra, en 2022: “Tratar los incendios como una cuestión de Estado, sacarlos de la batalla política y convocar una Conferencia de Presidentes monográfica”. “Tres años después, nada”, concluyó Gavilanes.