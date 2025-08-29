El crimen de Esther López se acerca a un punto clave antes de que el caso pase a un jurado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A tres años de la desaparición y muerte de Esther López, el caso que conmocionó a Castilla y León, pero muy especialmente a la localidad de Traspinedo (Valladolid), avanza hacia un momento decisivo. Las acusaciones pública y particular tienen hasta el próximo 15 de septiembre de 2025 para presentar sus escritos de acusación. Este trámite marcará un hito en la investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven, desaparecida el 12 de enero de 2022 y hallada sin vida el 5 de febrero de ese mismo año en una cuneta de la carretera VP-2303.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, encargado del caso, estableció en julio de 2025 un plazo inicial de cinco días para que la Fiscalía y las partes acusadoras presentaran sus conclusiones provisionales y propusieran diligencias complementarias para la audiencia preliminar. Sin embargo, este plazo fue ampliado hasta mediados de septiembre, dando más tiempo para concretar los delitos que se imputarán al único investigado, Óscar S.M., y las penas solicitadas. Este paso es crucial antes de que el caso pase a la Audiencia Provincial para un juicio con jurado.

Un caso rodeado de incógnitas

Esther López, de 35 años, fue vista por última vez la noche del 12 de enero de 2022 tras salir con amigos para ver un partido de fútbol en un pub de Traspinedo y celebrar la victoria del Real Madrid en varios locales. Según los testimonios de sus amigos, Esther decidió bajarse del coche en una vía secundaria a unos cinco kilómetros de su casa, siendo este el último lugar donde se le vio con vida. Su cuerpo fue encontrado 24 días después en una cuneta, en un punto que, según los guardias civiles que declararon, era “imposible de ver” a menos que se estuviera muy cerca.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un shock multifactorial, posiblemente derivado de un atropello a velocidad media-baja. Sin embargo, la defensa de Óscar S.M. sostiene que el cadáver no pudo haber estado 24 días en el lugar donde fue hallado, lo que ha alimentado las dudas sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. Desde el hallazgo, la investigación ha seguido abierta, con testimonios que han generado sospechas y han mantenido el caso en el foco mediático.

Situación del investigado

Óscar S.M., el único encausado, permanece en libertad bajo medidas cautelares: debe comparecer periódicamente ante las autoridades, tiene retirado el pasaporte y está prohibido de salir de España. A pesar de las diligencias practicadas, como la autopsia y las declaraciones de los guardias civiles, aún no se ha determinado con claridad su grado de implicación en los hechos.

Próximos pasos en el proceso

Con el plazo del 15 de septiembre acercándose, las acusaciones tienen la oportunidad de detallar los delitos que imputan a Óscar S.M. y las penas que consideran pertinentes. Además, pueden solicitar diligencias complementarias para la audiencia preliminar, un trámite previo a la remisión del caso a la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio con jurado.

El caso Esther López sigue siendo un enigma que ha marcado a la comunidad de Traspinedo y a la opinión pública. A medida que se aproxima la fecha límite para las acusaciones, la expectativa crece por conocer las novedades que podrían acercar la verdad sobre lo que le ocurrió a Esther aquella fatídica noche de enero de 2022. ¿Se logrará justicia para Esther López? Los próximos días serán clave para determinar el rumbo de este proceso judicial.