Última hora | Baja a nivel 1 el incendio de Fasgar y se disuelve el Cecopi provincial

Tras varias semanas de lucha intensa contra el fuego, hoy el incendio de Fasgar, activo desde el 8 de agosto (y su prolongación en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que se declaró diez días después) ha pasado a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGP) en Castilla y León. Así lo comunicó esta mañana el Cecopi provincial que se ha disuelto tras la evolución positiva de los incendios en León y El Bierzo. De hecho, en la Comunidad ya no hay personas desalojadas ni confinadas.

En este sentido, se contabilizan dos fuegos de nivel 1 y otros tres más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical. Se trata del incendio de Porto-La Baña, que ya no presenta reactivaciones, y el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, entre León y Palencia.

En nivel 0 está un nuevo fuego que se declaró en la tarde del viernes en Torre de Babia. En las últimas horas han pasado a estar controlados incendios como los de Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera y Yeres, en León, al igual que los de Canalejas (León), que se introdujo también en la provincia palentina y que amenazó hace unos días Guardo, el de Berlanga del Bierzo, por el que fue detenido un joven de 20 años, y el de Garaño. Todos ellos, durante las dos últimas semanas alcanzaron nivel 2.

Disolución del Cecopi

El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se disolvió ayer a última hora del día como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

Desde el momento de la convocatoria de este órgano, Nicanor Sen ha participado permanentemente hasta el momento en el que se ha procedido a su disolución. Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha querido tener unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas realizando tareas de extinción en nuestra comunidad autónoma durante este episodio de incendios y trasladando sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.

Sen ha destacado que la disolución de este organismo no significa que desde la Delegación del Gobierno se deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse.

Igualmente, el delegado del Gobierno ha querido mostrar su agradecimiento “a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones”. Sen ha destacado aquel personal de la Adminsitración General del Estado. “Quiero agradecer especialmente el esfuerzo de las BRIF del MITECO, de la UME y todas las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, personal de AEMET y DGT, de las Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno y de las Subdelegaciones en las provincias afectadas; así como el trabajo de los propios subdelegados de estas mismas provincias”.

En este sentido también ha mostrado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios.

Nicanor Sen también ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo. “Tampoco quiero olvidarme de la imprescindible colaboración ciudadana a través de los voluntarios”.