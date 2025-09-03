Fresno de la Vega recibe a la sexta familia que llega a vivir a León con el Proyecto Repuebla

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez (tercero por la derecha), con la familia instalada en Fresno de la Vega con el proyecto Repuebla.DIPUTACIÓN DE LEÓN

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha dado la bienvenida este miércoles a la sexta familia que participa en el Proyecto Repuebla de la Diputación de León para trasladarse a la provincia, concretamente a Fresno de la Vega, con el objetivo de trabajar y comenzar una nueva vida.

Se trata de cuatro miembros de la unidad familiar que ya están empadronados en Fresno de la Vega, con lo que en total son 24 las personas que se han mudado ya desde que se produjera la primera recepción, el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce.

Según ha explicado el diputado responsable de este proyecto, se trata de una familia de cuatro miembros: Gretel, Javi y sus dos hijas. La madre ya trabaja en la residencia de mayores del municipio, mientras que el padre baraja varias opciones para comenzar también en próximas fechas. Igualmente, las dos menores ya están escolarizadas para comenzar este nuevo curso.

Francisco Javier Álvarez ha dado la enhorabuena y ha tenido palabras de agradecimiento hacia el alcalde, Alfonso Melón, por ser uno de los municipios que recibe a una familia de repobladores de este proyecto, con el que se espera hacer frente al reto demográfico al que se enfrenta la provincia de León, particularmente en el medio rural.

Por su parte, Gretel ha explicado que su familia viene de Argentina, aunque tiene nacionalidad italiana. En el caso de su marido, una vez que finalicen los trámites administrativos, baraja la posibilidad de trabajar en la reapertura del supermercado de Fresno, que está cerrado actualmente. "Que haya empleo y colegio nos ha ayudado mucho, porque tenemos todo a mano", han destacado.

Repuebla es un programa impulsado por la Diputación de León y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Institución provincial que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.

Los responsables de la empresa concesionaria que desarrolla el proyecto, Marlon Cotacachi y María Vázquez, han expresado que esta iniciativa demuestra que es posible dar "pasos firmes" contra la despoblación y abrir nuevas oportunidades para los pueblos de León con la colaboración de ayuntamientos, propietarios de viviendas, empresarios de la zona, instituciones y familias "con ganas de apostar por el mundo rural".

Finalmente, el alcalde ha resaltado la importancia de esta iniciativa de la Diputación de León y ha puesto en valor la "idoneidad" de municipios como Fresno, que cuenta con los servicios mínimos necesarios para que se instale una familia.