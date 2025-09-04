Dos detenidos en Valladolid por golpear a un hombre para quitarle una limosna de dos euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este miércoles en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones puesto que un día antes le habían quitado dos euros que otro hombre, que los conocía de vista, había recibido como limosna a la puerta de un supermercado. Además, le arrebataron un dispositivo PDA (Asistente Digital Personal) que tenía, mientras pedía auxilio a gritos desde el suelo.

En un primero momento, la víctima accedió a darle el dinero, si bien posteriormente recapacitó y les pidió que se lo devolvieran. Los otros dos hombres no solo no lo hicieron, si no que además la emprendieron a golpes y patadas con él. Los dos agresores abandonaron precipitadamente el lugar por miedo a que alguien auxiliara a la víctima, pero poco después se personó la Policía Nacional.

Los agentes tomaron nota de la descripción de los autores, y dada la situación de vulnerabilidad de la víctima, le trasladaron ellos mismos en el vehículo policial al centro de Salud de Delicias, para que fuera atendido de las lesiones que presentaba. Una vez expedido el parte médico, la víctima presentó la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Los investigadores policiales, tras determinar la identidad de los dos presuntos autores, cursaron una orden de detención de los dos varones, quienes fueron localizados por una patrulla de motoristas de la Policía Nacional ayer en las inmediaciones de la plaza de Lola Herrera, donde fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y un delito de lesiones.

Los dos detenidos han permanecido bajo custodia policial hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.