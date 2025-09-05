La Junta amplía con 7 nuevos municipios la lista de afectados por los incendios de este verano, 4 en León
Al mismo tiempo, también se incluye a Berlanga del Bierzo en el listado de municipios evacuados.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado hoy el Boletín Oficial de Castilla y León una orden por la que se completa el listado de términos municipales y localidades de la Comunidad afectadas por los grandes incendios forestales de este verano, a efectos de la concesión de ayudas.
Así, se suman las localidades leonesas de Corullón, Murias de Paredes, Prioro y Rabanal del Camino, perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza. Además, se incluye también a Sahecilejos, localidad salmantina del municipio de Villar de Peralonso y, en Zamora a Ferreras de Arriba y Rozas, localidad de San Justo.
